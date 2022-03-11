Son dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari açık 7,1 milyar dolar ile son 4 yılın zirvesine çıktı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyar 336 milyon ABD doları artarak 7 milyar 112 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon ABD doları oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6 milyar 425 milyon ABD doları artarak 8 milyar 333 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA VERDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 251 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 1 milyar 487 milyon ABD doları fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 975 milyon ABD doları artarak 1 milyar 631 milyon ABD dolarına yükseldi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 891 milyon ABD doları artarak 1 milyar 494 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları azalarak 360 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında 26 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 50 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 516 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 766 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 352 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmekte. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 104 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 500 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 651 milyon ABD doları net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 79 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 117 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 196 milyon ABD doları net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 496 milyon ABD doları ve 84 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 83 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 942 milyon ABD doları net azalış gözlendi.