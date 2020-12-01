Son dakika! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak uygulamasında bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zanlının beyanı üzerine bir ikamete düzenlenen operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca, 12 bin 420 lira para ile gram altın ele geçirildi.

İkamette bulunan M.A, Y.B. ve S.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve Y.B, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından tutuklandı, S.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan