Son dakika... Nazilli Belediyespor çok terleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Nazilli Belediyespor çok terleyecek

16.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:53
Son dakika... Nazilli Belediyespor çok terleyecek

Son dakika spor haberi: MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takımda haftalardır yaşanan koronavirüs vakaları sonrası tüm oyuncular ile teknik ekibin testlerinin negatife dönüp antrenmanlara başlamasıyla moral tazeleyen zirve yarışındaki Nazilli Belediyespor, yoğun bir periyoda girecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takımda haftalardır yaşanan koronavirüs vakaları sonrası tüm oyuncular ile teknik ekibin testlerinin negatife dönüp antrenmanlara başlamasıyla moral tazeleyen zirve yarışındaki Nazilli Belediyespor, yoğun bir periyoda girecek. Grupta 11'inci haftayı bay takım olarak geçirmesi, 10 Aralık'ta oynaması gereken Yozgatspor 1959 karşılaşmasının da takımdaki 12 koronavirüs vakası yüzünden ertelenmesiyle son 1 ayda yalnız Darıca Gençlerbirliği'yle 1 maç yapabilen Nazilli, 17 gün içinde 5 maç oynayacak. 

Devre arasına kadar çok yoğun bir maç trafiğine girecek siyah-beyazlı ekip, 20 Aralık Pazar günü Tekirdağspor deplasmanında başlayacak periyotta 24 Aralık Perşembe günü sahasında Karaman Belediyespor'u ağırlayacak. 30 Aralık Çarşamba günü Tepecikspor ile İstanbul'da oynayacak olan Nazilli, 3 Ocak'ta evinde ertelenen Yozgatspor maçına çıkıp, 6 Ocak'ta Yomraspor ile kozlarını paylaşarak ilk yarıyı tamamlayacak.


Son dakika... Nazilli Belediyespor çok terleyecek
Son dakika... Nazilli Belediyespor çok terleyecek
Son dakika... Nazilli Belediyespor çok terleyecek
Son dakika... Nazilli Belediyespor çok terleyecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Nazilli'de moraller yerinde
Son dakika haberleri! Nazilli'de moraller yerinde
Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80
Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80
Bolu Belediyespor, Nevşehir Belediyespor'u mağlup etti
Bolu Belediyespor, Nevşehir Belediyespor'u mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Nazilli Belediyespor çok terleyecek | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:03:32. #1.14#
title