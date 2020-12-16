Son dakika... Nazilli Belediyespor çok terleyecek

Son dakika spor haberi: MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takımda haftalardır yaşanan koronavirüs vakaları sonrası tüm oyuncular ile teknik ekibin testlerinin negatife dönüp antrenmanlara başlamasıyla moral tazeleyen zirve yarışındaki Nazilli Belediyespor, yoğun bir periyoda girecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takımda haftalardır yaşanan koronavirüs vakaları sonrası tüm oyuncular ile teknik ekibin testlerinin negatife dönüp antrenmanlara başlamasıyla moral tazeleyen zirve yarışındaki Nazilli Belediyespor, yoğun bir periyoda girecek. Grupta 11'inci haftayı bay takım olarak geçirmesi, 10 Aralık'ta oynaması gereken Yozgatspor 1959 karşılaşmasının da takımdaki 12 koronavirüs vakası yüzünden ertelenmesiyle son 1 ayda yalnız Darıca Gençlerbirliği'yle 1 maç yapabilen Nazilli, 17 gün içinde 5 maç oynayacak.

Devre arasına kadar çok yoğun bir maç trafiğine girecek siyah-beyazlı ekip, 20 Aralık Pazar günü Tekirdağspor deplasmanında başlayacak periyotta 24 Aralık Perşembe günü sahasında Karaman Belediyespor'u ağırlayacak. 30 Aralık Çarşamba günü Tepecikspor ile İstanbul'da oynayacak olan Nazilli, 3 Ocak'ta evinde ertelenen Yozgatspor maçına çıkıp, 6 Ocak'ta Yomraspor ile kozlarını paylaşarak ilk yarıyı tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK