Son dakika! MUĞLA Fatma Girik'ten 'maskenizi takın sosyal mesafeye uyun' çağrısı
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Son dakika! MUĞLA Fatma Girik'ten 'maskenizi takın sosyal mesafeye uyun' çağrısı

Son dakika haberleri... Fatma Girik'ten 'maskenizi takın sosyal mesafeye uyun' çağrısıMUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlama nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde kalan Türk Sinemasının usta ismi 78 yaşındaki...

05.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:10

Fatma Girik'ten 'maskenizi takın sosyal mesafeye uyun' çağrısı

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlama nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde kalan Türk Sinemasının usta ismi 78 yaşındaki Fatma Girik'e bir süre önce geçirdiği kalça ameliyatı nedeniyle 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Herkese maskelerini takıp, sosyal mesafeye uymaları çağrısında da bulunan Girik, Koronavirüslü günleri birlikte atlatacağız dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bodrum'da, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Fatma Girik'i Bodrum'daki evinde ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'e CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya da eşlik etti. Sosyal mesafeye uyup, maske takarak gerçekleştirilen ziyarette Başkan Gürün ve beraberindekiler, koronavirüs nedeniyle günlerini Bodrum'daki evinde geçiren Fatma Girik'e bir süre önce olduğu kalça ameliyatı nedeniyle 'geçmiş olsun dileğinde' bulundu. Aynı zamanda ortopedi doktoru olan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Girik'in tahlil ve röntgen filmlerini tek tek inceleyip, daha çabuk ayağa kalkıp, rahat bir biçimde yürüyebilmesi için tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Girik ise, iki aydır evde olduğunu belirtip, Pandemi nedeniyle kimseyle görüşmüyor, evime kimseyi almıyordum. Tüm kurallara harfiyen uyuyorum. Herkesin de kurallara uymasını istiyorum. Polis ve jandarma ekipleri sağlık durumumdan dolayı izin belgesi alarak yürüyüş yapabileceğimi söyledi. Ancak, kimse dışarı çıkamazken benim çıkmam yakışık almazdı. Bu nedenle evde kalmayı tercih ettim dedi. Herkese maskelerini takıp, sosyal mesafeye uymaları çağrısında da bulunan Girik, Koronavirüslü günleri birlikte atlatacağız dedi.

Son dakika! MUĞLA Fatma Girik'ten 'maskenizi takın sosyal mesafeye uyun' çağrısı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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