Son Dakika | Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
14.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:06
Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Hamza Sallı'nın kullandığı traktör, Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde devrildi.
Kazada traktörün altında kalan Sallı, ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı Sallı, kaldırıldığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA