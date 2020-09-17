Son Dakika: Muayeneleri yapılan ve uygun olan LPG'li araçlar artık AVM otoparklarını kullanabilecek Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme yapıldığını belirterek, muayeneleri yapılan ve uygun olan LPG'li araçların artık AVM otoparklarını kullanabileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, Elazığ depremine ilişkin, "İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Otopark Yönetmeliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek." dedi.

"YENİ DERELİ'NİN İNŞASINI EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ"

Giresun'daki sele ilişkin de konuşan Kurum, "Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz. Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta" dedi.

"7 BÖLGEYE İLİŞKİN EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR"

Kurum, Türkiye'de 7 bölgeye ilişkin eylem planları hazırlandığını belirterek, "Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak" dedi.

"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TAMAMEN KALDIRILACAK"

Parsel bazında imar planı değişikliğinin tamamen kaldırılacağını söyleyen Kurum, "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE DÖNÜŞMESİ GEREKEN 6,7 MİLYON KONUT VAR"

2012'den bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünün sağlandığını söyleyen Kurum, "Türkiye'de riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6,7 milyon konut var. Yaklaşık 1,5-2 milyonu İstanbul'da. TOKİ bugüne kadar 160 bin konutun dönüşümünü sağladı. İstanbul'da 30 bin konutluk projemiz fiilen devam etmekte. Başladığımız projeyi 1-1,5 yıl içinde tamamlıyoruz" dedi.

"ŞARTLARI SAĞLAYAN AVM'LERİ İLAN EDECEĞİZ"

LPG'li araçların AVM otoparklarını kullanabileceğini de söyleyen Kurum, "LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şeklinde belgelendirilecek" diye konuştu.