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Son Dakika: Almanya, Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Almanya, Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı. Alman Futbol Federasyonu, "Türkiye ile ilişkisi nedeniyle Stefan Kutnz'a kolaylık sağladık" açıklaması yaptı.

A Milli Takım'da sıcak gelişme! Türkiye ile imzaların atılması için Almanya Futbol Federasyonu fesih işlemlerini başlattı.

Şenol Güneş ile yolları ayıran A Milli Futbol Takımımız için adı geçen ve prensip anlaşmasına varılan Stefan Kuntz'un resmen açıklanması bekleniyor.

Almanya Futbol Federasyonu, Türkiye ile görüşmeleri süren Stefan Kuntz'a kolaylık sağlamak adına sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

"DOSTLUĞUN SEMBOLÜDÜR"

"Almanya Futbol Federasyonu: "Federasyon olarak Kuntz'un Türkiye ile ilişkisi ve U21 takımımızdaki başarısı nedeniyle bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Kuntz'un sözleşmesinin erken fesih edilme ihtimali Alman ve Türk futbolu dostluğunun sembolüdür."

ALTINTOP'UN ADAYI

Milli Takım'dan sorumlu TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un 1 numaralı hoca adayı olan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek prensip anlaşmasına varılan Kuntz'un yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Son Dakika: Almanya, Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor
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Haber: Son Dakika: Almanya, Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı - Haberler Spor
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