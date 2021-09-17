Son Dakika: Almanya, Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

A Milli Takım'da sıcak gelişme! Türkiye ile imzaların atılması için Almanya Futbol Federasyonu fesih işlemlerini başlattı.

Şenol Güneş ile yolları ayıran A Milli Futbol Takımımız için adı geçen ve prensip anlaşmasına varılan Stefan Kuntz'un resmen açıklanması bekleniyor.

Almanya Futbol Federasyonu, Türkiye ile görüşmeleri süren Stefan Kuntz'a kolaylık sağlamak adına sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

"DOSTLUĞUN SEMBOLÜDÜR"

"Almanya Futbol Federasyonu: "Federasyon olarak Kuntz'un Türkiye ile ilişkisi ve U21 takımımızdaki başarısı nedeniyle bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Kuntz'un sözleşmesinin erken fesih edilme ihtimali Alman ve Türk futbolu dostluğunun sembolüdür."

ALTINTOP'UN ADAYI

Milli Takım'dan sorumlu TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un 1 numaralı hoca adayı olan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek prensip anlaşmasına varılan Kuntz'un yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Haberler.com - Spor Haberleri