Son Dakika: Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu
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Son Dakika: Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

31.12.2020 23:02 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:13
Son Dakika: Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiye 9884757 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek bilete isabet eden ikramiye Manisa Akhisar'a gitti.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. 100 milyonluk büyük ikramiye kazanan numara "9884757" oldu. Noter, numaraların satılan bir bilete ait olduğunu doğruladı. Amorti kazandıran numaralar ise 0 ve 5 oldu.

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