Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti

Son dakika: Merakla beklenen Milli Piyango sonuçları belli oldu. 31 Aralık 2020 akşamı yapılan çekiliş ile birlikte büyük ikramiye olan 100 milyon TL'nin ve diğer ikramiyelerin sahipleri açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 sayılarına isabet etti.