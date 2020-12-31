Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti
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Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti

31.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:14
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti

Son dakika: Merakla beklenen Milli Piyango sonuçları belli oldu. 31 Aralık 2020 akşamı yapılan çekiliş ile birlikte büyük ikramiye olan 100 milyon TL'nin ve diğer ikramiyelerin sahipleri açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 sayılarına isabet etti.

Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Milyonlarca kişinin beklediği 2021 yılbaşı çekilişi amorti rakamları 0 ve 5 oldu.

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango biletlerinin çekilişte son rakamlarına göre biletlere verilen ikramiyeyi kapsıyor. Amorti tutarları ise biletin değeri kadar oluyor. Bu kapsamda çeyrek bilete sahipseniz 25 TL, yarım bilete sahipseniz 50 TL, tam bilete sahipseniz 100 TL alabilirsiniz. Amorti ödemeleri ise bayilerden yapılmaktadır.

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