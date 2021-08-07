Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu

Son dakika: Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli dediğini yaptı, altın madalya kazandı.

Çinli rakibini mağlup eden Busenaz, kadın boksundaki ilk olimpiyat şampiyonu oldu.

"BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ"

Busenaz final maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bekle Türkiyem o madalya gelecek bize, ülkemize gelecek. O yangınları da çıkaranlar, bir ölür bin diriliriz" diye konuşmuştu.

"SÖZÜMÜ TUTTUM DEDE"

Altın madalyayı kazanan Busenaz'ın ilk sözleri, "Bir yumruğum fedakarlık, bir yumruğum umut... Bir yumruğum geçmişte verdiğim emekler, bir yumruğum gelecek için kurduğum hayaller... Dede sana söz vermiştim" ifadelerini kullandı. Sözümü tuttum" şeklinde oldu.

TÜRKİYE TARİH YAZIYOR

Tokyo2020'deki 12. madalyasına ulaşan Türkiye, tarihinde en çok madalya kazandığı olimpiyat olan 1948 Londra'daki rekorunu egale etti.

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