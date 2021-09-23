Son Dakika | Mersin merkezli iki ilde torbacı operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Mersin merkezli iki ilde torbacı operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Mersin merkezli iki ilde torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberler: Mersin polisinin iki ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin polisinin iki ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Mersin merkezli olarak Erdemli ilçesi ve Şırnak'ta özel hareket polislerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'üne ev hapsi verildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören annenin acı feryadı: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz

Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören annenin acı feryadı: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz

 Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini iddia etti

Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini iddia etti

 Görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş

Görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tanem Sivar Gökhan Çıra Caner Cindoruk
Spor Muslera Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Ziya Selçuk Yemek Tarifleri Mustafa Demir Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Mersin merkezli iki ilde torbacı operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 01:29:14. #1.12#