Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2022 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 16,68 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 40,47'ye yükseltildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken bu anket döneminde yüzde 40,47'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83'den yüzde 26,43'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 15,42'den yüzde 17,03'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 16,62 TL iken, bu anket döneminde 17,42 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde yüzde 3,7 iken bu anket döneminde yüzde 3,4 oldu. 2023 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2'de sabit kaldı.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,19 iken bu anket döneminde yüzde 14,22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 14'te sabit kaldı.