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Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası üç ay üst üste faizlerde bir değişiklik yapmadı.

20.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:24

Merkez Bankası, 2020 yılının sekizinci faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 8,25'te sabit bıraktı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

ÜÇ AY ÜST ÜSTE FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yönetiminde ilk kez haziran ayında faiz indirimine gidilmemişti. Merkez, temmuzda da faizleri sabit bırakmıştı. Bu ay alınan kararla birlikte üç ay üst üste faizlerde değişiklik yapılmamış oldu. Uysal, 2019'un Temmuz ayında Murat Çetinkaya'nın yerine göreve geldiğinde politika faizi yüzde 24 seviyesindeydi. Uysal'ın yönetimindeki Merkez Bankası, toplamda 1.575 baz puan indirim yaptı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyretmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

"MAYIS AYINDA BAŞLAYAN TOPARLANMA GÜÇ KAZANMAKTADIR"

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunmuştur. Son dönemde ticari kredilerde normalleşme eğilimi gözlenirken, bireysel krediler güçlü seyretmiştir. Ertelenmiş talebe ve salgın tedbirleri kapsamında uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın, bu politika tedbirlerinin kademeli olarak azaltılmasıyla dengelenmesi beklenmektedir. Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

"SALGINA YÖNELİK BELİRSİZLİKLER ÖNEMİNİ KORUMAKTADIR"

Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Salgın dönemine özgü finansal düzenlemelerin kademeli olarak normalleştirilmesi ve son dönemde likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarının, makrofinansal istikrarı destekleyeceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede Kurul politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir.

"MERKEZ BANKASI ELİNDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haber Yorumları (24)
BABALARIGELSİNKURŞİNİKİBUÇUKMİLYONDUR: mb nı kutlarım dolar kuru ile mücedelede faizleri sisirerek degil akli selim davrandı
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BU NEDİR: haber değil sonuca bakmak gerek sonucunda kim kazanıyor. bakü tiflis ceyhan boru hattı var kerkük yumurtalık boru hattı var bu petrol kime akıyor tabiki israile kim kazanıyor israili eee bir şey bu millete ne fayda sağlıyor önden sadece bulduk demeyle olmuyor.
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MERA: enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığı demiş merkez bankası. bi devamlılık var doğru ama sizin dediğiniz yönde değil. bunlarda tüik gibi gerçeklerden uzak bi yerlerden gelen talimatlara göre açıklama yapıyo
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