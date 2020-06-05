Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı geldi. Firmalara yatırım taahhütlü avans kredisi verilecek. Yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalara 20 milyar TL kredi kullandırılacak.
05.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:12
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, normalleşme sürecinde koronavirüs salgınından etkilenen firmalar için yeni bir kredi paketi açıkladı. Açıklanan pakete göre; yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verilecek.
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