Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı geldi. Firmalara yatırım taahhütlü avans kredisi verilecek. Yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalara 20 milyar TL kredi kullandırılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, normalleşme sürecinde koronavirüs salgınından etkilenen firmalar için yeni bir kredi paketi açıkladı. Açıklanan pakete göre; yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verilecek.

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