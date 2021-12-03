Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi

Merkez Bankası, doların 14 TL sınırına dayanmasının ardından piyasa bir kez daha müdahalede bulundu. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."

DOLAR ANINDA TEPKİ VERDİ

Merkez Bankası'nın hamlesine dolar anında tepki verdi. Açıklama öncesi 13,87 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 13,57 seviyelerine kadar geriledi. Kur saat 13.20 itibarıyla 13,62'den işlem görüyor.

2 GÜN ÖNCE DE MÜDAHALEDE BULUNDU

Merkez Bankası doların 14 TL'yi aşması sonrası 1 Aralık Çarşamba günü de piyasaya doğrudan satım yaparak müdahalede bulunmuştu. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü.

DAHA ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda "Merkez, elindeki tüm araçları kullanır" vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

2014'TEN BU YANA MÜDAHALE ETMİYORDU

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

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