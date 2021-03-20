Son Dakika! Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama: Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileri taşımaya çalıştım

4.5 ay önce Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal'ın kurumdaki görevine son verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, gündeme bomba gibi düştü.

"GÖREVDEN ALINMAM NEDENİYLE ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Karar sonrası sosyal medyadan ilk açıklamasını yapan Ağbal, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullanmıştı.

"İNŞALLAH BİR GÜN KALICI FİYAT İSTİKRARI SAĞLANIR"

Saatler sonra yeni bir açıklama daha yapan Ağbal, görev süresinde elinden geldiğini yaptığını söyledi. Ağbal, "Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileriye taşımaya çalıştım. Merkez Bankası'nın yegane hedefi olan fiyat istikrarının sağlanması için çok önemli ve cesur çalışma yürüttük. İnşallah bir gün kalıcı fiyat istikrarı sağlanır." dedi.

AĞBAL'IN YERİNE KAVCIOĞLU GETİRİLDİ

Görevden alınan Ağbal'ın yerine eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Kavcıoğlu Ağbal'ın aksine düşük faizi savunan bir isim.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Şahap Kavcıoğlu; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.