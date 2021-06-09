Son dakika: Marek Hamsik Trabzonspor'un 154. yabancı transferi oldu
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Son dakika: Marek Hamsik Trabzonspor'un 154. yabancı transferi oldu

Son dakika: Marek Hamsik Trabzonspor'un 154. yabancı transferi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gündem haberi: Trabzonspor, Slovak oyuncu Marek Hamsik transferiyle 154. yabancı transferini gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Slovak oyuncu Marek Hamsik transferiyle 154. yabancı transferini gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruna Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavililer iki oyuncunun transferinin ardından İsveç'in Göteborg Kulübü'nden Marek Hamsik ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer Slovak oyuncunun transferiyle 154. yabancı transferini gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer 54 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 154 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ise Karadeniz ekibi Gervinho, Peres ve Marek Hamsik transferiyle 30 yabancı oyuncu transferi yaptı.

REKOR BREZİLYA'DA

Trabzonspor'da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden tam 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ismini alarak Türk statüsünde oynadı ve milli takım forması giydi.

Bordo-mavililer, Slovakya'dan 8, Belçika'dan 7, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncu renklerine bağladı. Trabzonspor, Almanya, Portekiz, Ukrayna, Senegal Sirbistan ve Çekya'dan 4'er oyuncu kadrosuna katarken, Bosna Hersek, Kolombiya, Kamerun, Norveç, Hırvatistan, Makedonya, İngiltere,Fildişi Sahili ve Gine'den 3'er oyuncu kattı. İsveç, Azerbaycan, İran, Karadağ, Mısır, Hollanda, Güney Kore, Romanya, Mali, Bulgaristan, Cezayir ve Yunanistan 2'şer, Avusturya, Belarus, Ekvator, Yeşil Burun Adaları, Tago, Fransa, Kosova, Arnavutluk, Kosta Rika, Fransız Guyanası, Avustralya, Paraguay, Danimarka, Kongo, Fas, Burundi, Peru ve Nambiya'dan 1'er oyuncu kattı.

AHMET AĞAOĞLU 30 YABANCI OYUNCU TRANSFER ETTİ

Nisan 2018'de yılında göreve gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1125 günlük görev süresi boyuncu 30 yabancı oyuncu transferine imza attı. Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Nemanja Andjusic (Bosna Hersek), Donis Avdijaj (Kosava), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Le (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Bekar (İngiltere) Monuel da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Staven Plaza (Ekvator), Benik Afobe (Kongo DC), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları) ve Bakasetas (Yunanistan), Gervinho (Fildişi Sahili) ve Marek Hamsik (Slovakya) kadrosuna kattı.

BREZİLYA'DAN SONRA REKOR SLOVAKYA'DA

Trabzonspor, bugüne kadar Slovakya'dan Marek Hamsik ile birlikte 8 oyuncu transferi gerçekleştirdi. Bordo-mavililer daha önce Marek Sapara, Robert Vittek, Marek Cech, Matus Bero, Jan Durica, Tomas Hubocan ve Kucka transferlerini gerçekleştirmişti.

MAREK HAMSİK TRABZONSPOR KARŞI 14 DAKİKA OYNADI

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, bordo-mavililere karşı 2014-15 sezonunda Avrupa Lig karşılaşmasında Napoli formasıyla 14 dakika mücadele etti. Trabzon'da oynanan ilk maçta kulübede oturan Hamsik, İtalya'da oynanan maçta ise 14 dakika forma giymişti.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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