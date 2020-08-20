Son Dakika: Mali'de darbe sonrası "geçiş sürecinin" detayları belli oldu
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Son Dakika: Mali'de darbe sonrası "geçiş sürecinin" detayları belli oldu

Son dakika haberlerine göre Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın askeri darbeyle devrilmesinin ardından uygulanacak geçiş süreci, 9 ay sürecek.

Son Dakika: Mali'de darbe sonrası
20.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:36

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın askeri darbeyle devrilmesinin ardından uygulanacak geçiş süreci, 9 ay sürecek.

Kendilerine "Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi" (CNSP) ismini veren askeri cuntanın duyurduğu sivil ve siyasi geçiş sürecinin detayları paylaşıldı.

Buna göre, 6 asker ve 18 sivilden oluşacak 24 üyeli Geçiş Konseyi kurulacak. Konsey, üyeler tarafından seçilecek başkanla yönetilecek.

Geçiş Konseyinin Başkanı hem cumhurbaşkanı hem de geçiş sürecinin lideri olarak görev yapacak.

Aynı zamanda yasama organı gibi de işleyecek Konsey, 9 ay görev yapacak.

Konsey üyelerince toplumun da desteğini alabilecek bir başbakan seçilecek, 15 bakandan oluşan sınırlandırılmış ulusal birlik hükümeti kurulacak.

Seçimler nisanda yapılacak

Geçiş Konseyi ve birlik hükümeti üyeleri, gelecek seçimlerde aday olamayacak.

Geçiş Konseyi ve hükümet üyeleri, görevlerine başlamadan ve görev bitiminde gelirlerini beyan edecek.

Anayasa İnceleme Komisyonu kurulacak. Nisanda genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra referandum da düzenlenecek.

Seçilecek cumhurbaşkanı, 25 Mayıs'ta görevine başlayacak.

Martta yapılan genel seçimlerden birkaç gün önce kaçırılan muhalefet lideri Soumaila Cisse'nin serbest bırakılması için gösterilen çabalar artırılacak.

Kurumların yapısı ve işleyişine dokunulmayacak

Ülke içi barış ve birliğin tesisi için ulusal bir forum düzenlenecek. Mali'deki 6 silahlı grupla 2015'te imzalanan Cezayir anlaşmasının uygulanma koşulları güncellenecek.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde güvenlik ve barışın tesisi için adımlar atılacak.

Avrupa Birliği (AB), NATO, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) gibi uluslararası yapılar ve Mali'nin dostu ülkelerle diyalog halinde olunacak.

İnsan hakları ihlalleri ve bu ihlallerin sonucunda işlenen cinayetler için açılan soruşturmalar hızlandırılacak.

Ülkedeki atmosferi yatıştırmak için çeşitli sendikalarla görüşülecek.

Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere resmi kurumların yapısı ve işleyişi değiştirilmeyecek.

Askeri darbe

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı televizyona çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını belirterek, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını dile getirmişti.

CNSP'ye Assimi Goita'nın liderlik yaptığı duyurulmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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