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Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı

Son dakika: Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce 22.00 olan lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saatinin 24.00'e uzatıldığını açıkladı.

09.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:10

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabine 2.5 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda sunum yaparak Erdoğan'a bilgi verdi.

Toplantı sonrasında kamera karşısına geçen Erdoğan, daha önce 22.00 olan lokanta, kafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saatinin 24.00'e uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, diğer alınan kararlar ile ilgili de şu açıklamalarda bulundu;

"Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır. Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir."

Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı

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