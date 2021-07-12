Son Dakika: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen Kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 17 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Kurban Bayramı nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı, Niğde - Ankara yolundaki geçişlerde de sivil araçlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve tırlara ise yüzde 40 indirim uygulanacağını söyledi.