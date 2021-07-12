Son Dakika: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
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Son Dakika: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen Kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 17 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Kurban Bayramı nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı, Niğde - Ankara yolundaki geçişlerde de sivil araçlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve tırlara ise yüzde 40 indirim uygulanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda bayram hakkında alınan kararlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayram vesilesiyle 17 Temmuz'dan itibaren bayram bitene kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyol geçişlerinde ücret alınmayacağını açıkladı.

"CUMA GECE YARISI İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK"

Erdoğan, "Bayramda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır. Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır" dedi.

NİĞDE- ANKARA OTOYOLU'NDA YÜZDE 40'A KADAR İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde- Ankara otoyolunu kullanan vatandaşlara da güzel haberi verdi. Erdoğan, "Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve tırlarıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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