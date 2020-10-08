Köylülerin 'füze' sandığı Türk mucidin projesine Kanada'dan yatırım teklifi geldi
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Köylülerin 'füze' sandığı Türk mucidin projesine Kanada'dan yatırım teklifi geldi

08.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:22

Kayseri'de, su üstünde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracının prototipinin denemesini yapan ve köylüler tarafından "Füze gördük" ihbarı yapılan mucit Ali Yiğit'in projesine Kanada'dan yatırım teklifi geldi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan kaşif Ali Yiğit, deniz üzerinde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı projesinin prototipini demir ve sac kullanarak yaptı. Ali Yiğit, yaptığı prototipi bir baraj gölüne deneme amaçlı götürdüğü sırada, aracı gören köylüler jandarma ekiplerine "Füze gördük" ihbarında bulundu.

"ARACIN ORİJİNAL BOYUTU 250 KİŞİLİK"

Su üzerinde koşan kertenkeleleri inceleyerek 350 kilo ağırlığında ve 6 metre uzunluğunda prototip oluşturan ve denemelerin başarı ile tamamlandığını söyleyen Ali Yiğit, "Yaptığımız araç toplu taşıma aracı olarak kullanılıyor. Ekonomik yakıt özelliği olan ve denizde önden çekişli gidebilen bir araç. Aracın orijinal boyutu 250 kişilik" dedi.

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi

"TÜRK VATANDAŞIMIZ ARACILIĞIYLA BANA ULAŞTI"

Yüksek hızlı toplu taşıma aracı projesinin hayata geçirilmesi için Kanada'nın Toronto Belediyesi'nin her türlü imkan sağlama teklifinde bulunduğunu açıklayan Ali Yiğit, "Gemi projesinde yabancı ülkelerden teklif geldi. Kanada'dan teklif geldi. Kanada Toronto Belediye Başkan Yardımcısı bir Türk vatandaşımız aracılığı ile bana ulaştı. Bu konu ile ilgili yatırım yapmak istediklerini, değerlendirmek istediklerini belirtti" ifadesinde bulundu.

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi

"HER TÜRLÜ İMKANI SUNACAKLARINI BELİRTTİLER"

Yiğit, "Her türlü imkanı sunacaklarını belirttiler. Bende bu yatırımın Türkiye merkezi olması şartıyla olabileceğini kendilerine iletmiş oldum. Ürünümüz zaten patentli bir ürün, dünyada en hızlı yolcu taşıma özelliği olan bir proje. Bu gemi aynı zamanda yüzde 35 tasarrufludur" dedi.

"YERLİ YATIRIMCILAR TARAFINDAN ELE ALINMASINI İSTİYORUM"

Buluşçu Ali Yiğit, "Gemi projemizin aslında yerli yatırımcılar tarafından ele alınmasını önemsiyorum. Son derece önemli, milli bir meseledir. Aynı zamanda Savunma Sanayisini ilgilendirdiğine inanıyorum. Yüksek performanslı, yüksek hızlı bir araç olduğu için askeri amaçla kullanılabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Köylülerin 'füze' sandığı Türk mucidin projesine Kanada'dan yatırım teklifi geldi
Köylülerin 'füze' sandığı Türk mucidin projesine Kanada'dan yatırım teklifi geldi
Köylülerin 'füze' sandığı Türk mucidin projesine Kanada'dan yatırım teklifi geldi
Köylülerin 'füze' sandığı Türk mucidin projesine Kanada'dan yatırım teklifi geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
BABAN: kayserili sizin derelerde dalga yoktur deniz dalga gecer bu aracla
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TA KANADANIN HABER OLUYOR: ama bizim süslüman müteahitlerin haberi olmuyor işe bak
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UMUTSUZ: ulkemizde ıyı seylere destek verılmez
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