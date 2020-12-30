Son dakika... Koronavirüs, sağlık yapılarında mimariyi de etkiledi

Salgın hastalıkların, mimari yapıların tasarımında oluşturduğu değişiklikler hakkında bilgi veren Eber Mimarlık'ın kurucusu Özge Eberliköse, sosyal mesafe kurallarına uygun giriş, bekleme, asansör ve kat planlamalarının yapıldığı, güneş alan odalar, yoğun bakım birimlerinin koğuş tipi değil her bir yatak için izolasyon odaları biçiminde planlandığı mimari revizyona başladıklarını belirtti.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (COVID-19) salgını ile birlikte hayatın her alanında bir takım yeni düzenlemeler uygulamaya konuldu. Gelişen bu yeni dünyada, mimari yapılarda da farklı bir bakış açısı kazanılarak tasarımın başka bir boyuta taşınması sağlandı. Tasarladığı ve hayata geçirerek imzasını attığı yapılar ile sağlık mimarisine yön veren firmalardan biri olan Eber Mimarlık'ın kurucusu Özge Eberliköse, salgın hastalıkların, mimari yapıların tasarlanma sürecinde oluşturduğu değişikliklere dair açıklamalarda bulundu.

"Sağlığı inşa ediyoruz" söylemi ile 2006 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren Eber Mimarlık'ın kurucusu Eberliköse: "Her insan bir sağlık problemi ile karşılaştığında kendini güvende, konforlu ve rahat hissettiği bir yerde tedavi olmak ister. Hali hazırda içerisinde bulunduğumuz günler mental olarak tüm insanlarda bir huzursuzluk oluştururken, bizler tüm detaylarıyla insanlara hizmet eden sağlık yapılarımız ile bu huzursuzluğun maksimum düzeyde önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Mimarinin sağlık üzerindeki etkisinin asla göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Eberliköse; "Hayata geçirilen tüm projelerde bireysel ve toplumsal sağlığa karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli. Bu bilinçle hareket edip, tüm detaylarıyla insana hizmet edip huzur veren sağlık yapıları oluşturulduğu noktada tüm toplumsal sağlık sorunlarına karşı güçlü bir konuma gelmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık binaları tasarımında gereken değişime dikkat çeken Eberliköse, şunları söyledi: "Sosyal mesafe kurallarına uygun giriş, bekleme, asansör ve kat planlamalarının yapılması, yeteri kadar sayıda dinlenme alanlarının oluşturulması, akıllı ve teknolojik sistemler ile tasarlanmış hasta odaları, bina içerisinde el temasının minimum düzeyde gerçekleşmesine olanak sağlayan çözümlerin olduğu ve özellikle de hayati önem taşıyan yoğun bakım birimlerinin artık kesinlikle koğuş tipi çözümlerden her bir yatak için izolasyon odaları biçiminde planlandığı çözümlerin yer aldığı önemli ayrıntılar olacaktır. Biz bu salgın hastalık sürecinde hem mevcut hastanelerimizde hem de yeni tasarladığımız sağlık binalarımızda tüm bu çözümlerle revizyonlarımıza başladık. Covid-19 ve bu tarz diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle bu revizyonları hızlandırdık."

Eberliköse, sağlık yapılarında binanın yeteri kadar güneş ışığı alması ve taze havanın yapıda her noktaya ulaştıracak mekanik sistemlerin kesinlikle atlanmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Sağlık yapılarında fonksiyonel, tüm çözümleri ile insana huzur ve sağlık dağıtan yapıların oluşturulmasının sağlanmalıdır." diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı