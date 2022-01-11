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Son Dakika! Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Son dakika! Süper Lig'de Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Niğde yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta yalnız seyahat eden Çalık'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Milli formayı da terleten Çalık, geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan transfer edilmişti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Son Dakika! Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan 27 yaşındaki Ahmet Çalık, 2017'de Galatasaray'a transfer oldu. Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon TL ödeyerek fesheden başarılı oyuncu, Konyaspor'a imza attı.

Son Dakika! Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Kariyerindeki başarılı performansıyla bir dönem A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmet Çalık, ay-yıldızlı formayı 8 kez giydi. Tecrübeli oyuncu, 1 kez rakip ağları sarstı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
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Yorumlar (10)
Rıdvan Uçan:Allah Rahmet Eylesin Ailesine ve sevenlerine ALLAH sabır versin türk futbolunun başı sağolsun Cevap Yaz 0 24 Yayından Kaldır
Mete HAN:Allah rahmet eylesin. Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
Ütopik Yorumcu:Allah Rahmet Eylesin Efendi Güzel saygılı bir futbolcuydu ölüm işte rabbim herkese hayırlı ölümler nasip etsin türk futbolunun başı sağolsun Cevap Yaz 1 27 Yayından Kaldır
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