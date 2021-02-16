Son dakika: Koç Holding'den 2020'de 10.7 milyar liralık kombine yatırım

Son dakika haber: Koç Holding, 2020 yılında konsolide bazda toplam 183.8 milyar lira ciro elde ederken, 10.7 milyar lira da kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding, 2020 yılında konsolide bazda toplam 183.8 milyar lira ciro elde ederken, 10.7 milyar lira da kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü ve bir o kadar da zorlu bir yılı geride bıraktık. Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinin sağlığı birinci önceliğimizdi. Aynı hassasiyetle, bu zor dönemde istihdamın korunmasını ve çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybının önlenmesini de öncelik olarak kabul ettik" dedi.

Belirsizliklere karşın Koç Topluluğu'nun yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü vurgulayan Çakıroğlu, "2020 yılında yaptığımız 10.7 milyar lira kombine yatırımla, toplam yatırımlarımız son 5 yılda 42 milyar liraya ulaştı" dedi.Çakıroğlu, otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük edecek olan elektrikli araç yatırımına Ford Otosan ile başladıklarını da vurguladı ve "Dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunu Gölcük fabrikamızda üretme sorumluluğunu üstlendik. Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi olan Kocaeli fabrikalarımızda Ford Otosan mühendisliği ile batarya montaj yatırımımızı da hayata geçireceğiz" dedi. Böylelikle Türkiye 'nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olma yolunda önemli bir adım atıldığına dikkat çeken Çakıroğlu, "Bu yatırım sadece Ford Otosan için değil, ülkemiz için de önemli bir kazanım olup, sanayimize uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlayacak" dedi ve ekledi: "Arçelik, Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncusu Hitachi'nin beyaz eşya sektöründeki Japonya dışındaki tüm faaliyetlerinin bir şirket altında toplanması ve kurulacak şirketin yüzde 60'ının Arçelik tarafından satın alınması için ortaklık anlaşması imzaladı."Topluluğumuzun stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlediğimiz ve daha öncesinde yatırımlara başladığımız bu bölgede, Hitachi gibi güçlü bir oyuncu ile kurduğumuz iş birliğinin Arçelik'in küresel büyüme yolculuğunu hızlandıracağını düşünüyoruz. "Öte yandan Aygaz, Bangladeş yatırımında süreci tamamlayarak, dünya evsel LPG tüketiminde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına açıldı. Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, ülkenin en köklü şirketlerinden United Enterprises & Co. Ltd. ile ortaklık sözleşmesi imzalanarak eşit yönetim esaslarına dayalı bir Ortak Girişim Şirketi kuruldu."Tofaş çatısı altındaki Fiat markası, 2019 yılında elde ettiği pazar liderliğini 2020 yılında devam ettirdi. Tofaş, otomotiv sanayii toplam hafif araç üretiminin yüzde 19'unu gerçekleştirdi. "Kesintisiz şekilde 14 yıldır sektörün lider üreticisi olan TürkTraktör tarım sektörüne destek vermeyi sürdürdü. Türkiye traktör üretiminin yüzde 68'ini ve ihracatının yüzde 86'sını tek başına gerçekleştirdi. "Otokar ise 2020 yılında ciro bazında yüzde 20 büyüdü. Şirket, faaliyet gösterdiği segmentlerde üst üste 12'nci kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu. "Ar-Ge çalışmaları kapsamında da bir ilki gerçekleştirerek, Covid-19'un bulaşma riskini azaltan 'Güvenli Otobüs'ü geliştirdi. Savunma sanayii alanında iki yeni ihracat siparişi aldı."Finans sektöründeki gelişmeleri de değerlendiren Çakıroğlu, "Yapı Kredi, ekonomiye verdiği kesintisiz desteği sürdürerek 2020 yılında 382,7 milyar liralık kaynak sağladı. Bu yılın başında da, uluslararası piyasalardan 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından, 200'den fazla yatırımcının katıldığı bu işleme, ihraç tutarının 6 katından fazla talep geldi. Bu, ülkemiz ekonomisine ve bankamıza duyulan güvenin bir göstergesi" diye konuştu. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı