Son Dakika | Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda H.E'nin adresinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 58 gram metamfetamin ele geçirildi, H.E. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve M.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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