Son Dakika! AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "fatura" çıkışına sert tepki! İmamoğlu üzerinden vurdular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "fatura" çıkışına sert tepki! İmamoğlu üzerinden vurdular

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Ekonomi
 - Güncelleme:

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yönetimindeki İSKİ tarafından yapılan "Faturalarınızı zamanında ödeyin" çağrısına gönderme yapıldı. Açıklamada, "Kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Önceki akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemiyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklama sonrasında çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir.Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır." ifadeleri yer aldı.

Çelik'in açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı: "Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez... Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur."

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'Faturamı ödemeyeceğim' sözlerine AK Parti'den sert yanıt: Yaptığı kanunsuzluğu teşviktir

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından İmamoğlu yönetimindeki İSKİ'den vatandaşlara dikkat çeken bir çağrı gelmiş; yapılan açıklamada "Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları elektriğe gelen zamları öne sürerek elektrik faturaları ile birlikte su faturalarını da ödemeyeceklerini ifade etmektedir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." denilmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Deli dumrul:

Bu işte bir iş var ama anlayamıyorum. Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor sonra geniş açı otel resmi paylaşılıyor, kılıçdaroğlu elektrik faturası diyor diğeri zamanında yatırın diyor. Öbürü balık yiyor boy boy resim paylaşılıyor. neler oluyor neler

Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
GERÇEKÇİ...!!!!!:

Deli oğlan.... diyorlarki kemal bey yeter artık boşalt şu koltuğu,, durum açık net anlamıyacak bir şey yok... İmamoğlu kemal bey için bir risk, koltuğunu kapma durumu var, genç ve dinamik adam.. ama bir söz var.... korkunun ecele faydası yok ..!!!

3 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title