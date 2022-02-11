Son Dakika! AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "fatura" çıkışına sert tepki! İmamoğlu üzerinden vurdular

Önceki akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemiyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklama sonrasında çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"KANUNSUZLUĞU MUHALEFET ZANNETMEK SİYASİ PARTİNİN İFLASIDIR"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir.Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır." ifadeleri yer aldı.

"KENDİ BELEDİYE BAŞKANLARI TARAFINDAN BİLE REDDEDİLEN BİR AÇIKLAMADIR"

Çelik'in açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı: "Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez... Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur."

İSKİ "FATURALARI DÜZENLİ ÖDEYİN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından İmamoğlu yönetimindeki İSKİ'den vatandaşlara dikkat çeken bir çağrı gelmiş; yapılan açıklamada "Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları elektriğe gelen zamları öne sürerek elektrik faturaları ile birlikte su faturalarını da ödemeyeceklerini ifade etmektedir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." denilmişti.