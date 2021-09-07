Son dakika... Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahiplerinin konutları belli oluyor
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Son dakika... Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahiplerinin konutları belli oluyor

Son dakika... Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahiplerinin konutları belli oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Erzincan Belediyesi tarafından yapılan Kızılay Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap'ta yer alan ve hak sahiplerine verilecek olan 136 konut için kura tarihleri belli oldu.

Erzincan Belediyesi tarafından yapılan Kızılay Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap'ta yer alan ve hak sahiplerine verilecek olan 136 konut için kura tarihleri belli oldu.

Konut karşılığı anlaşma yapılan hak sahiplerine verilecek olan 136 konut noter huzurunda ve idari yetkililerin denetiminde yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. Çekilen kurada belli olan hak sahiplerine ait konutların daire numaraları, cephe bilgileri ve kat bilgileri de belirlenecek.

Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek olan kura çekimlerinin tarihleri şu şekilde;

2+1 Konutları 11 Eylül Cumartesi saat 10: 00

4+1 Konutları 12 Eylül Pazar günü saat 10: 00

3+1 Konutları Kuzey Ada 13 Eylül Pazartesi günü saat 10: 00

3+1 Konutları Güney Ada 14 Eylül Salı günü saat 10: 00 - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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