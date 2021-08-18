Son Dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu

Son dakika: Kayserispor, 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş ve Cengiz Ünder'in ardından bir Türk futbolcu daha Fransa'nın yolunu tuttu. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı.

"ANLAŞMANIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.