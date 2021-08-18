Son Dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: Kayserispor, 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş ve Cengiz Ünder'in ardından bir Türk futbolcu daha Fransa'nın yolunu tuttu. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı.

"ANLAŞMANIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Kayserispor'da Doğan Alemdar, Rennes'e transfer oldu
Son Dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu
Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı
Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 23:13:37. #1.15#

title