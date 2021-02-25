Son dakika: Kayseri'nin Develi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika: Kayseri'nin Develi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

25.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:22
Son dakika: Kayseri'nin Develi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Şıhlı Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması kararı aldı.

Mahalleye giriş çıkış yapılması yasaklanırken vatandaşların temel gıda ihtiyaçları için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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