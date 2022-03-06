Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı

Son dakika haberine göre Kayserili sporcular Fatma Arslan ve Elif Atik, Gençler TaeKwonDo şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

KAYSERİ (İHA) - Kayserili sporcular Fatma Arslan ve Elif Atik, Gençler TaeKwonDo şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

5-7 Mart tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirilen TaeKwonDo Türkiye Gençler şampiyonasında Kayseri'den iki sporcu altın madalya kazandı. Antrenör Yunus Emre Sayan yönetiminde artı 68 kiloda Fatma Arslan ve 46 kiloda Elif Atik birbirinden güzel maçlar çıkararak Türkiye şampiyonu oldu.

Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcuları Fatma Arslan ve Elif Atik, Kayseri'nin gururu olurken, Antrenör Yunus Emre Sayan da sporcularını şampiyonaya hazırlayıp iyi müsabakalar çıkarmasında etkin rol oynayarak takdir kazandı. - KAYSERİ

Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı

Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Fatma Arslan, Türkiye, Kayseri, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title