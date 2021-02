En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 2,44 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,00 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.