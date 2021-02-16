En fazla kazandıran yatırım fonları
16.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:46
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 2,44 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,00 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 2,44 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,00 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,252520
|2,50
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,549230
|2,44
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,130836
|2,00
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,155838
|1,86
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061210
|1,79
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,574179
|1,73
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,138390
|1,70
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,559758
|1,68
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|13,125252
|1,67
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|20,153270
|1,66
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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