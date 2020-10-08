Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

08.10.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:05
Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,96 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,96 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,098390 3,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,078834 2,96
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 126,240973 2,78
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035066 2,71
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037081 2,53
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106565 1,87
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042203 1,69
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082719 1,60
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,378268 1,14
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,072971 1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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