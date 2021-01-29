Karlov suikastı davasında erteleme kararı
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Karlov suikastı davasında erteleme kararı

29.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:21
Karlov suikastı davasında erteleme kararı

Karlov suikastı davasında erteleme kararıRUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı firari Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılanmasına devam edildi.

Karlov suikastı davasında erteleme kararı

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı firari Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Vehbi Kürşat Akalın'ın avukatının savunma için süre talebi kabul edilerek, duruşma ertelendi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Şahin Söğüt, Vehbi Kürşad Akalın ile tutuksuz sanıklar ve bazı sanık avukatları hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme, savcının mütalaasına karşı savunmasını yapmayan sanıklardan Şahin Söğüt ve avukatı Adem Kaplan'ın savunmalarını aldı. Sanık Vehbi Kürşad Akalın'ın avukatı Ayten İzmirli ise savunması için süre talep etti. Diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz tahliye yönünden beyanda bulundu. Savunmasını yapmayan sanık Vehbi Kürşat Akalın'ın avukatının süre talebini kabul eden mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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