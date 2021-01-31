Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic ile anlaşma sağladı
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Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic ile anlaşma sağladı

31.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:30

Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet transferi yapmak isteyen Göztepe, Jahovic'te karar kıldı. Daha önce de İzmir ekibinde forma giyen ve taraftarın gönlünde taht kuran tecrübeli forvet yaklaşık 3 yıl sonra Göztepe'ye geri dönmüş oldu.

Transfer döneminde eski yıldızı Adis Jahovic'le 1.5 yıllığına prensipte anlaşma sağlayan Göztepe golcü sorununu çözdü. Son olarak Antalyaspor'da forma giyen ve sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Mekedon forvet, kendisine birçok teklif gelmesine rağmen fedakarlık yaparak yuvası sarı-kırmızılıları seçti.

İzmir'i ve Göztepe'yi çok seven Adis Jahovic 2017-2018 sezonun devre arasında veda ettiği Göz-Göz'e yeniden kavuşmuş oldu. Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda Rusya'nın Krylya Sovetov takımından gelen deneyimli futbolcu, ilk senesinde 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Ligde Play-Off'lar dahil 33 maça çıkan Jahovic 21 gol atarak taraftarın gönlünde taht kurdu.

KONYA VE MALATYA SONRASI ANTALYA'YA GİTTİ

Ertesi sezon Göztepe formasını Süper Lig'de giyen Adis Jahovic, 18 maçta 14 gol atarak kulüp tarihinin en fazla skor üreten yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti. Jahovic, devre arasında ise İttifak Holding Konyaspor'a satıldı. Konyaspor'da yarım sezonda 15 maça çıkan 33 yaşındaki forvet 5 gol attı. Kariyerine 2018-2019 sezonunda Konyaspor'da devam eden Jahovic 30 resmi maçta forma giyip 7 gol sevinci yaşadı. Ardından Yeni Malatyaspor'a imza atan Adis Jahovic, sarı-kırmızılılarda 18 maçta 11 gol kaydetti.

Yeni Malatyaspor'dan sonra Antalyaspor macerasına başlayan Jahovic 1 yıl Akdeniz temsilcisinde forma giydi.

Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic ile anlaşma sağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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