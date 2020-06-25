Son dakika! İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika güncel haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey Mahallesi'nde Samos Adası'na geçmek için hazırlık yapan düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. Bir lastik bot ve motor ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA