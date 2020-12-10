- İtalya Parlamentosu Conte'ye yeşil ışık yaktı
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- İtalya Parlamentosu Conte'ye yeşil ışık yaktı

10.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:02

- İtalya Parlamentosu Conte'ye yeşil ışık yaktı İtalya Parlamentosu, Başbakan Giuseppe Conte'ye Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Avrupa İstikrar Mekanizması fonlarında yapılacak değişiklikleri onaylamasını onayladı.

- İtalya Parlamentosu Conte'ye yeşil ışık yaktı

ROMA - İtalya Parlamentosu, Başbakan Giuseppe Conte'ye Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Avrupa İstikrar Mekanizması fonlarında yapılacak değişiklikleri onaylamasını onayladı.

İtalya Parlamentosu'nun her iki kanadı, Başbakan Giuseppe Conte'ye 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, Euro bölgesi kurtarma fonları olarak adlandırılan Avrupa İstikrar Mekanizması fonlarında yapılacak değişiklikleri onaylaması için yeşil ışık yaktı. Dün yapılan oylamalarda Parlamento'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi reform kararını 239 red oyuna karşı 314 oyla, Senato ise 129'a karşı 156 oyla kabul etti. Başbakan Giuseppe Conte, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada hükümet ortaklarına seslenerek, "Hükümetin Avrupa'da mücadelesini verdiği işleri gerçekleştirebilmesi için çoğunluğu oluşturan güçlerin üst düzey dayanışmasına ihtiyacı var. Aramızda yaşanan görüş farklılıkları canlılık ve zenginlik işareti, yeter ki yapıcı yönde olsun ve enerji kaybına yol açarak ortak hedeflerimizden saptırmasın. Yakında Avrupa Birliği'nin geleceği görüşülecek ve sizi temin ederim ki İtalya burada başrolde için her türlü imkana sahip" ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümeti ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin fonların kullanımında yapılacak değişikliklere karşı tutumu, oylamanın Parlamento'dan geçmemesi halinde bir hükümet krizine yol açması ihtimali gündeme getiriyordu.

Hükümet ortağının 56 milletvekili, daha önce bir mektup imzalayarak oturumda red oyu kullacaklarını açıklamıştı. Ancak 5 Yıldız Hareketi içinde yapılan görüşmeler sonrası Temsilciler Meclisi'nde hayır oyu kullanan vekil sayısı 13'te kaldı.

- İtalya Parlamentosu Conte'ye yeşil ışık yaktı
- İtalya Parlamentosu Conte'ye yeşil ışık yaktı
- İtalya Parlamentosu Conte'ye yeşil ışık yaktı
- İtalya Parlamentosu Conte'ye yeşil ışık yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ORTAHAMAMCILAR

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