Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün saat 19.30'da kapanacak - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün saat 19.30'da kapanacak

Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün saat 19.30'da kapanacak
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumusz etkiledi. Ulaşım sıkıntısı yaşanmaması nedeniyle kamu kurumlarında mesai 15.30'da sona ererken, AVM'lerin de kapanış saati 19.30'a çekildi.

İstanbul'da devam eden kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle kent genelinde bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğlen saatlerinde yaptığı paylaşımla yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesainin saat 15.30'da sona ereceğini duyurmuştu. Yeni bir paylaşım daha yapan Vali Yerlikaya, AVM'lerin kapanış saatinin de erkene çekildiğini açıkladı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Haber

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