Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün saat 19.30'da kapanacak

İstanbul'da devam eden kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle kent genelinde bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğlen saatlerinde yaptığı paylaşımla yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesainin saat 15.30'da sona ereceğini duyurmuştu. Yeni bir paylaşım daha yapan Vali Yerlikaya, AVM'lerin kapanış saatinin de erkene çekildiğini açıkladı.

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