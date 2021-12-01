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Son dakika: İstanbul'da otelde şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu kadın odasında ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İstanbul'da otelde şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu kadın odasında ölü olarak bulundu Osmanbey'de bir otelde kalan 50 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadın, odasında ölü olarak bulundu Osmanbey'de bir otelde kalan 50 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadın, odasında ölü olarak bulundu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da otelde şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu kadın odasında ölü olarak bulundu

Osmanbey'de bir otelde kalan 50 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadın, odasında ölü olarak bulundu

İSTANBUL - Osmanbey'de bir otelde kalan 50 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadın, odasında ölü olarak bulundu. Kadının kaldığı odada yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, ölümle ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Osmanbey'deki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin 1. katında kalan 50 yaşındaki Kırgızistan uyruklu R.I. isimli kadından haber alınamadı. Kadından haber alamayan otel görevlisi Ertan Ö. bunun üzerine odasına girdi. Kadının hareketsiz yattığını görünce sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen adli tabibin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri odada çalışma yaptı. Katta yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm sebebi burada yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Öte yandan kadının arkadaşları tarafından hastaneye götürüldüğü, kadının iştahı olmadığı için yemek yiyemediği bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: İstanbul'da otelde şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu kadın odasında ölü olarak bulundu

Son dakika: İstanbul'da otelde şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu kadın odasında ölü olarak bulundu

Son dakika: İstanbul'da otelde şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu kadın odasında ölü olarak bulundu

İstanbul'da otelde şüpheli ölüm: Kadın odasında ölü olarak bulundu

İstanbul'da otelde şüpheli ölüm: Kadın odasında ölü olarak bulundu

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İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri

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