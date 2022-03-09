Son dakika: Aybar kar fırtınası geliyor! İstanbul'da kamu personeli yarın idari izinli sayılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için günlerdir yaptığı Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası, kentin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. 4 gün sürmesi beklenen fırtına nedeniyle kent genelinde bir dizi önlem alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan önlemleri sosyal medyadan paylaştı.

KAMU PERSONELİ YARIN İDARİ İZİNLİ

Alınan önlemler doğrultusunda kent genelinde kamu personeli yarın idari izinli sayıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

FIRTINA YARIN ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre; İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar fırtınasının yarın öğle saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ GEÇECEK

Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde süreceği belirtiliyor. Fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının 20 santimi geçeceği söyleniyor.