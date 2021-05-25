Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Haberler | Spor

- Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü Kısıtlamaya rağmen taraftarlar 2. Lig'i sokakta kutladı Misli.com 3. Lig Play-Off maçında Bursa Yıldırım Spor'u normal süresi eşitlikle biten maçta penaltı atışlarıyla 4-1 yenen Isparta32 Spor, 2. Lig'e yükseldi.

- Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü

Kısıtlamaya rağmen taraftarlar 2. Lig'i sokakta kutladı

ISPARTA - Misli.com 3. Lig Play-Off maçında Bursa Yıldırım Spor'u normal süresi eşitlikle biten maçta penaltı atışlarıyla 4-1 yenen Isparta32 Spor, 2. Lig'e yükseldi. Maçın ardından Isparta'da taraftarlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü.

Misli.com 3. Lig Play-Off maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Isparta32 Spor ile Bursa Yıldırım Spor karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçta penaltı atışlarında rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Isparta32 Spor, Misli.com 2. Lig'e yükseldi. Maçın tamamlanmasının ardından Isparta'da taraftarlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü. Araç konvoyları yapan taraftar, kutlamaların adresi olarak Kaymakkapı meydanını seçti. Burada toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak, marşlar eşliğinde 2. Lig'i

kutladılar.

"Böyle bir ortamı Isparta çok özlemişti"

Kızı ve eşiyle kutlamalar katılan Ömer Ulu, "Tüm Isparta sanki bu anı bekliyormuş gibiydi. Şu ortam çok harika ötesi. Başta Atakan Yazgan başkanımız olmak üzere milletvekillerimizin emeği çok büyük. Böyle bir ortamı Isparta çok özlemişti. Isparta bunu hak etti. 2. Lig'i verseydik Isparta için büyük bir yıkım olurdu" dedi.

"Bu taraftar her şeyi hak ediyor"

Cemal Günay da Isparta32 Spor'un şampiyonluğu hak ettiğini belirterek, "Yıllar sonra umduğumuz yerdeyiz. Önümüzdeki sene yine şampiyonuz Allah'ın izniyle. Bu taraftar her şeyi hak ediyor" dedi.

"Pandemide seyircisiz maçlarda üzüldük"

Halil İbrahim Güleç ise çok mutlu olduğunu belirterek, seneye de takımın başarılı olmasını diledi. Güleç, "Futbolculara ve yönetime çok teşekkür ediyoruz. Pandemide seyircisiz maçlarda üzüldük inşallah gelecek sezon maçlara gidebiliriz" diye konuştu.

"İnşallah seneye de böyle başarılı oluruz"

Takımın başarısından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Beyza Yalçın da, "Ispartaspor'un başarılarının devamını diliyorum. İnşallah seneye de böyle başarılı oluruz" diye konuştu.

Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Burak Sergen Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 02:09:02. #1.13#

title