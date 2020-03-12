Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti Son dakika: Koronavirüs salgınının vurduğu İran, IMF'den yardım talep etti. Ülkenin Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati IMF'den 5 milyar dolar istediklerini açıkladı.

Koronavirüs salgınının vurduğu İran, Uluslararası Para Fonu'ndan ( IMF) 5 milyar dolarlık acil durum yardımı talep etti. Konuyla İlgili açıklama İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati'den geldi.

"IMF FONUN ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ"

Zarif Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "IMF direktörü Kristalina Georgieva COVİD19'dan etkilenen ülkelerin Acil Mali Enstürman'la destekleneceklerini açıklamıştı. Merkez Bankamız bu fona acil ulaşım talebinde bulundu. IMF fonun zorunluluğunu yerine getirmeli ve tarihin doğru tarafında yer almalı, sorumlu şekilde davranmalı" ifadelerini kullandı.

5 MİLYAR DOLAR TALEP EDİLDİ

İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati ise Instagram'dan yaptığı açıklamada IMF'den koronavirüsle mücadele etmek için 5 milyar dolar talep ettiklerini açıkladı.

İRAN'DA 354 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgınının en sert şekile vurduğu ülkelerden biri olan İran'da 9 bin vaka tespit edildi ve 354 kişi hayatını kaybetti.

IMF 50 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK AYIRDI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin koronavirüs ile mücadele eden ülkeler için 50 milyar dolarlık (305 milyar TL) bir kaynak ayırdığını söyledi. Söz konusu kaynağın 10 milyar dolarının az gelişmiş ülkeler için kullanılacağı belirtilmişti.