Son Dakika: İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A, 2022 yılında uzaya gönderilecek Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'nın 2022 yılında uzaya gönderileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı. Karaismailoğlu, burada yerli ve milli uydu Türksat 6A hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A '2022 yılında uzaya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİNDE TÜRK MÜHENDİSLER GÖREV ALIYOR

Yeterlilik testleri 2018 yılı başında yapılması planlanan Türksat 6A'nın 2022 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor. TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) tasarım çalışmaları devam eden Türksat 6A'nın üretimi, Fransa ile Japonya'da eğitim alan Türk mühendislerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

600 MİLYON LİRA MALİYET

Türksat 6A, Türkiye'nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak, bütünüyle millî imkânlarla üretilecek olan ilk haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 600 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek yerli uydu projesinde, uydu ve yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem de millî imkânlarla geliştiriliyor.

23 AKTARICIYA SAHİP OLACAK

Yakıt dâhil yaklaşık 4 bin 300 kilogramlık kütleye sahip olacak Türksat 6A, 42° Doğu boylamındaki yörüngeye yerleştirilecek. Türksat 6A, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde müşterilerine hizmet sunacak. Teknik özellikleriyle de dikkat çeken uydu, 18 aktif, 5 yedek, toplam 23 aktarıcıya sahip olacak.

TÜRKİYE'Yİ 10 ÜLKE ARASINA SOKACAK

Türkiye, yörüngede 15 yıl kalması planlanan Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla beraber haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.