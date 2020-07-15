HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A, 2022 yılında uzaya gönderilecek

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'nın 2022 yılında uzaya gönderileceğini açıkladı.

15.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı. Karaismailoğlu, burada yerli ve milli uydu Türksat 6A hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A '2022 yılında uzaya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİNDE TÜRK MÜHENDİSLER GÖREV ALIYOR

Yeterlilik testleri 2018 yılı başında yapılması planlanan Türksat 6A'nın 2022 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor. TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) tasarım çalışmaları devam eden Türksat 6A'nın üretimi, Fransa ile Japonya'da eğitim alan Türk mühendislerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

600 MİLYON LİRA MALİYET

Türksat 6A, Türkiye'nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak, bütünüyle millî imkânlarla üretilecek olan ilk haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 600 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek yerli uydu projesinde, uydu ve yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem de millî imkânlarla geliştiriliyor.

23 AKTARICIYA SAHİP OLACAK

Yakıt dâhil yaklaşık 4 bin 300 kilogramlık kütleye sahip olacak Türksat 6A, 42° Doğu boylamındaki yörüngeye yerleştirilecek. Türksat 6A, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde müşterilerine hizmet sunacak. Teknik özellikleriyle de dikkat çeken uydu, 18 aktif, 5 yedek, toplam 23 aktarıcıya sahip olacak.

TÜRKİYE'Yİ 10 ÜLKE ARASINA SOKACAK

Türkiye, yörüngede 15 yıl kalması planlanan Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla beraber haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A, 2022 yılında uzaya gönderilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 3. Sayfa
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu Güncel
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 3. Sayfa
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Bursa Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Son Dakika: İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A, 2022 yılında uzaya gönderilecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 11:19:23. #1.15#
title