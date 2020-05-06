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Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı

Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
06.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:30

Son dakika: İstanbul'da geç doğal gaz faturası kestiği için EPDK tarafından soruşturma açılan İGDAŞ'tan konu hakkında bir açıklama geldi. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, salgın nedeniyle sayaç okumada zorluklar yaşandığını belirterek, bu durum hakkında daha önceden EPDK'ya bilgi verildiğini söyledi.

İGDAŞ, faturalama sürelerinin uzun olduğu gerekçesiyle başlatılan EPDK soruşturması ile ilgili açıklama yaptı. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, sayaç okuyucularının, salgın nedeniyle okuma işlemleri yaparken zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Bu konu daha önce hem kamuoyu ile paylaşılmış hem de EPDK yönetimi gerekçeleriyle birlikte bilgilendirilmiştir" dedi.

İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen'in EPDK soruşturmasıyla ilgili açıklaması şöyle:

İGDAŞ 6.5 milyon abonesi olan Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı doğal gaz dağıtım şirketlerinden bir tanesidir. Abone sayısı itibariyle pazar günleri hariç haftanın her günü sayaç okunması gerekmektedir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de olağanüstü bir dönemden geçtiği muhakkaktır. Bu süreçte hem abonelerimizin hem de sayaç okuyan personelimizin sağlığının korunması ve bulaşma riskinin minimize edilmesi çok önemlidir. Bu çerçevede EPDK'nın aldığı kıyas fatura uygulaması şartlarından birisi de, saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanması ve sosyal mesafenin korunması halidir. Nitekim sayaç okuma personelimizin bir kısmı kronik rahatsızlıkları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında idari izinli veya karantina sürecindedir. Yine bu dönemde sağlık problemleri nedeniyle ve sağlık raporu almak suretiyle izinli olan veya ailesinde yüksek riskli bireyler olduğu vb. sebeplerle izin kullanan personelimiz bulunmaktadır.

"KONU HAKKINDA DAHA ÖNCE EPDK BİLGİLENDİRİLDİ"

Yine salgın nedeniyle binalara girme ve sayaç okuma faaliyetleri normal zamanlara göre nispeten daha güç olmaktadır. Virüse yakalanma oranının diğer illere göre yüksek olduğu ve bu manada ilk sırada gelen İstanbul'da, abonelerimiz dışarıdan gelen kişilere karşı bulaş riski nedeniyle daha tedbirli davranabilmektedirler. Dolayısıyla sayaç okuma yapan çalışanlarımız kapı otomatları açılmamak suretiyle zaman zaman binalara alınmamakta, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi nedeniyle sitelere girememektedirler.

Diğer taraftan Nisan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle altı gün sayaç okuması yapılamamıştır. Yine resmî tatiller ve Ramazan Bayramı da dikkate alındığında, Mayıs ayında aynı nedenlerle dokuz gün sayaç okuma imkânının olmayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bu zorunlu haller fatura gün sayısını uzatmaktadır. Bununla birlikte, sayaç okuma sayısının artırılması için, kurumumuzun tüm birimleri ve saha çalışanlarımız büyük bir özveri ve insanüstü bir gayret göstermektedir. Bu durum daha önce hem kamuoyu ile paylaşılmış hem de sayın EPDK yönetimi gerekçeleriyle birlikte bilgilendirilmiştir.

"TALEP HALİNDE ABONELERE GEREKLİ KOLAYLIK SAĞLANACAK"

Daha önce hiç tecrübe edilmemiş olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte sadece kurumumuz değil bütün kurum ve kuruluşların, söz konusu olağanüstü koşulları kamu sağlığını da gözeterek aşmaya çalıştığı muhakkaktır. Dolayısıyla hem sektörümüzde hem de diğer sektörlerde benzer sorunlarla farklı şekillerde karşılaşılması muhtemeldir. Bu çerçevede, daha evvel de paylaşıldığı üzere, talepleri halinde abonelerimize gerekli kolaylığın sağlanacağını tekraren ifade etmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Ekonomi Manşet

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