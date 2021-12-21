Son Dakika! Doları alt eden "kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemin detayları belli oldu - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Doları alt eden "kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemin detayları belli oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni mevduat sisteminin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nebati paylaştı. Sistemin adının "kur korumalı TL vadeli mevduat" olduğunu belirten Nebati; bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağını açıkladı. Yeni sisteme göre hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak; ayrıca Merkez Bankası her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı sonrası dövize endeksli TL mevduat sistemini anlattı. Dalgalı seyreden ve rekor üstüne rekor kıran Dolar, bu açıklama sonrasında büyük düşüş yaşadı. Vatandaşlar bunun üzerine dün akşam 1 milyar dolarlık satış yaptı.

Bu gelişmelerin ardından döviz kurunda hızlı bir düşüş yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Nebati'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır"

Nebati'nin saat 14.00'te yaptığı yazılı açıklamada, sistemin tüm detayları anlatıldı. Bakan, öncelikle bu sistemin "kur korumalı TL vadeli mevduat" adıyla anılacağını belirtti. Ayrıca Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisi paylaşıldı.

İşte açıklamanın tamamı:

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı"

Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin detaylarını açıkladı

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (11)
Güray Dilli :Üretime önem verilmezse , bu tür tedbir ve uygulamalar uzun ömürlü olmaz Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Gökhan Çetin:Dövizin daha kararlı ve istikrarlı olmasını sağlayacaktır. Dövize girmeye çekinen korkan kim varsa buyurabilir. Sistem : miş gibi sistemi babayiğit ler basacak parayı sonra ver diyecekler tabi karşılığı alınmamış olcak sonra cort Cevap Yaz 24 18 Yayından Kaldır
Kobra Murat :Gecmedigin kopruye,tunele para oduyordun, simdi de senin olmayan paranin faizini(kur farkini) odeyeceksin. :)) Layiginizi verdi yine. Cevap Yaz 32 78 Yayından Kaldır
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