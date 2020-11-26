Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak

26.11.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:10

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reform görüşmeleri kapsamında yarın "patronlar kulübü" olarak bilinen TÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek. İkinci görüşme ise, cumartesi günü TOBB heyeti ile gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yapacağı reform görüşmelerinin ilkinin yarın Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile (TÜSİAD) olacağı açıklandı.

İKİNCİ TOPLANTI TOBB HEYETİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İkinci görüşme ise, cumartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti ile gerçekleştirilecek. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

"REFORM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATACAĞIZ"

Bakan Elvan, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, ekonomide reform niteliğinde adımlar atılacağını belirtmişti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor

İstişareye sonuna kadar açık olacaklarını vurgulayan Bakan Elvan, "Hiçbir insanımızın, vatandaşımızın kafasında en ufak kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat tamamen açık olacak. Bizim de makul gördüğümüz, rasyonel ve haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız, kararlılıkla atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak
Haber Yorumları (4)
OGUZ: gelde gülme çok komik yargıya patronlar mi sekil verecek
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
OYSA: anlaşıldı her zamanki gibi AKP zenginleri nasıl daha zengin yaparız ona göre nasıl reform yapabiliriz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HALLA HALLA: KENDİ VATANDAŞLARINIZLA BARIŞIN. MAL MISINIZ HALA YAN ÇİZİYORSUNUZ. İŞÇİ EMEKÇİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN EZİLİYOR.
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Öykü Karayel İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Metin Oktay Şenol Güneş Caner Erkin Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Futbol Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 19:12:20. #1.15#
title