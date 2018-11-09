Hakkari'de Bulunan Karakolda Arızalı Mühimmat İnfilak Etti, Yaralı Askerler Var
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan üs bölgesinde top atışı sırasında arızalı mühimmatlar infilak etti. Hakkari Valiliği, meydana gelen patlama sonrası yaralı askerlerin olduğu bildirdi.
Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda arızalı mühimmatın inifilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralı askerlerin olduğu belirtildi.
"ASKERİ PERSONELLERİMİZ YARALANMIŞTIR"
Olay, saat 17.00Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyündeki Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi. Konuyla ilgiliHakkari Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır" denildi.
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