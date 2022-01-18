Son dakika haberleri! Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Bosnaköy köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.G'yi yakaladı.
Terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
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