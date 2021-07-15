Son dakika haberleri... Yıldız Kadın Boks Milli Takımı madalyalarını şehitlere adadı
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Son dakika haberleri... Yıldız Kadın Boks Milli Takımı madalyalarını şehitlere adadı

Son dakika haberleri... Yıldız Kadın Boks Milli Takımı madalyalarını şehitlere adadı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları madalyaları şehitlere adadıklarını söyledi.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları madalyaları şehitlere adadıklarını söyledi.

Çınar, gazetecilere, 1-12 Temmuz'da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda boksörlerin 6 madalya aldıklarını hatırlattı.

Şampiyonada 1 gümüş, 5 bronz madalya ile üçüncülük elde ettiklerini belirten Çınar, "29 Avrupa ülkesi arasından üçüncülüğü elde etmesi bizler için güzel başarı olarak kaydedildi. Sporcularımız müsabakada ellerinden geleni en üst düzeyde yapmaya çalıştılar. Yıldız kadınlarımız Türk Kadın Boks Milli Takımının alt yapısı. Alt yapıya önem veren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e son derece minnettarız. Çünkü öyle ki milli takım boksörleri buradan olimpiyatlara giden bir köprü kuruyor." diye konuştu.

Hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak olduğunu aktaran Çınar, şöyle konuştu:

"Daha önce Yıldız Kadınlar'da Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş sporcularımız Busenaz Sürmeneli ve Esra Yıldız Tokyo'ya hareket etti. Kızlarımız buradan çıkıyor. Biz fabrikanın girişiyiz. Bunun da en güzel örneğini sporcularımız olimpiyat kotası alarak gösterdi. Şampiyonadaki alınan her madalyayı tüm şehitlerimize hediye ediyoruz. Bu anlamda da bugüne kadar vatanın bütünlüğü için şehit olmuş bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de saygıyla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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