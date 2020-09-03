Son dakika haberleri! Vali Ayhan, mendil satan çocukları ürünlerini alarak sevindirdi
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Son dakika haberleri! Vali Ayhan, mendil satan çocukları ürünlerini alarak sevindirdi

Son dakika haberi... SİVAS Valisi Salih Ayhan, çarşıda karşılaştığı kağıt mendil satan çocukların ellerindeki tüm ürünleri satın aldı.

Son dakika haberleri! Vali Ayhan, mendil satan çocukları ürünlerini alarak sevindirdi
03.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:26
SİVAS Valisi Salih Ayhan, çarşıda karşılaştığı kağıt mendil satan çocukların ellerindeki tüm ürünleri satın aldı.

Vali Ayhan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı etkinlik programının ardından İnönü Bulvarı üzerinde kağıt mendil satan Özbekistan uyruklu Ümit Özbek (10) ile Ferhat Esmali (11) ile karşılaştı. Vali Ayhan bir süre sohbet ettiği çocukların ellerindeki mendilleri 50'şer lira vererek satın aldı. Çocuklar fotoğraf çektirdikleri Ayhan'a teşekkür etti. 


- Sivas

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Kaynak: DHA

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