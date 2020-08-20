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Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır: "Transfer haberleri kafamı karıştırmıyor"

Son dakika spor haberine göre - Uğurcan Çakır: "Transfer haberleri kafamı karıştırmıyor" Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır: "Yeni sezonda tüm kupalara talibiz" Trabzonspor'un başaralı kalecisi Uğurcan Çakır, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, tüm kupalara talip olduklarını söyledi.

20.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:07

- Uğurcan Çakır: "Transfer haberleri kafamı karıştırmıyor"

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır:

"Yeni sezonda tüm kupalara talibiz"

TRABZON - Trabzonspor'un başaralı kalecisi Uğurcan Çakır, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, tüm kupalara talip olduklarını söyledi. Çakır ayrıca transfer haberlerinin kafasını karıştırmadığını söyledi.

Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, yeni sezon hazırlıkları ve transfer konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoyla başladıklarını belirten Çakır, "Yeni sezona başladık. Pandemiden dolayı yurt dışına veya bir başka şehre gitmeyi uygun görmedik. Trabzon'da çok güzel bir tesisimiz var, burada çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni arkadaşlarımız var, aramıza katılacak arkadaşlar var. Hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

"Eddie Newton'un başaralı olacağına inanıyorum"

Teknik Direktör Eddie Newton'un başarılı olacağına inandığını belirten genç kaleci, "Eddie Newton geçen yıldan zaten bizi tanıyordu. Yarım dönem birlikte çalıştık. Araya pandemi süreci girdi. Bu sürede birbirimizi daha da iyi tanıdık. Newton'un kariyeri belli. Tecrübeli ve kariyerli antrenörlerin yanında çalıştı. Kendisine başarılar diliyorum. Zor bir görev üstlendi. Trabzonspor'da çalışmak zordur. Trabzonspor'da çalışmak ona nasip oldu. Ben başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah üstesinden gelecek ve bu zorlu görevin altından kalkacaktır" diye konuştu.

"Geçen sene iyi performans sergiledek ve bende ön plana çıktım"

Takım olarak iyi olmanın kendi performansını da yukarıya taşıdığını belirten Uğurcan Çakır, "Geçtiğimiz yıl takım olarak çok iyi seviyedeydik. Sadece kendi performansımı övmek doğru olmaz çünkü takım arkadaşlarımın hepsi bana çok yardımcı oldu. Geçen yıl iyi bir performans sergiledik, iyi performans sergilerken ben de ön plana çıktım. Aslında görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bu sene kendimi daha da geliştirmek ve daha da ön plana çıkmak istiyorum. Çünkü yeteneklerim far, yaptıklarım var ve tecrübe edindim. Yaklaşık 1.5 yıldır Trabzonspor'un kalesini koruyorum. İnşallah bu sezon daha da iyi bir performans sergileyeceğim. Ona göre çalışıyor, ona göre yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Transfer haberleri kafamı karıştırmıyor"

Kendisine transfer tekliflerinin olduğunu söyleyen Çakır, "Eğer Trabzonspor'da üst düzey bir performans sergilerseniz ve üst sıralara oynarsanız mutlaka transfer teklifi gelir. Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor'un oyuncusuyum. Tabii şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim. Şu anda Trabzonspor'dayım ve Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacağım. Gitti, gidiyor, geldi gibi haberler benim kafamı karıştırmıyor. Ben buradayım ve işimi yapmaya devam edeceğim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz, antrenörlerimiz değerlendirir ve bir karar alınır" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğa ve tüm kupalara talibiz"

Bu sezonki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten 24 yaşındaki file bekçisi, "Geçen yıl ikinci olduk ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Bu sezonki hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Yeni Teknik Direktörümüz, aramıza katılan ve yeni katılacak arkadaşlarımız olacak. Hep birlikte takım olarak geçen yıl yaptığımızdan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu yapabileceğimizi geçen yıl herkes gördü, tüm Türkiye gördü. Bu yıl inşallah sonunu getirebiliriz. Geçen yıl biz de biraz tecrübesizdik. Ligin sonunu iyi oynayamadık. Bizde de hata var tabii ki. Bu sezon biraz daha tecrübelendik. İşin sonunu getirebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki yıl şampiyonluk kupası ve diğer kupalar dahil kazanmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır: 'Transfer haberleri kafamı karıştırmıyor'

Kaynak: İHA

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